В травмпункте Нижнего Тагила врач отказал в помощи женщине, покусанной бездомной собакой. В медучреждении начали внутреннюю проверку

В Нижнем Тагиле 5 июля в травматологическом пункте ГБ № 4 Нижнего Тагила на улице Металлургов, 2 произошёл конфликт между пациенткой и врачом. По словам женщины, врач-травматолог отказал ей в приёме и не оказал медицинскую помощь, грубил и угрожал. Об этом она рассказала в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», приложив видеозапись.

По словам женщины, она пришла в травмпункт со следами побоев и укусов бродячей собаки, но дежурный врач проигнорировал просьбы женщины провести осмотр. Также пострадавшая утверждает, что врач грубил ей, и не хотел оформлять письменный отказ. На видеозаписи врач фотографирует паспорт девушки и угрожает судом в случае, если увидит себя в СМИ.

В итоге, как отмечает женщина, она, не получив медицинскую помощь, отправилась в травмпункт на Липовом тракте, где её осмотрели и зафиксировали ушибы мягких тканей.

«По факту этой ситуации организована внутренняя проверка. В данный момент выясняются все обстоятельства инцидента, по результатам которых будут приняты меры. Врач-травматолог, который попал на видеозапись, является совместителем. Когда он вновь появится на рабочем месте, он напишет объяснительную и подробно расскажет о случившемся. Помимо этого, изучаются записи с камер видеонаблюдения поликлиники. Насколько мне известно, женщина не нуждалась в медицинской помощи, но в любом случае, какие-то выводы следует делать по итогу проверки. Независимо от её результатов, в медучреждении будут проведены профилактические работы и беседы с персоналом», — рассказал АН «Между строк» главный врач ЦГБ №4 Константин Аникин.

Своё служебное расследование инцидента также начал Минздрав Свердловской области.