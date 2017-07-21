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21 Июл 2017 13:30 | Метки: Новости Нижнего Тагила, происшествия

В Нижнем Тагиле водитель без прав сбила ребёнка и скрылась с места ДТП

Накануне около 13:45 возле дома № 85 по улице Зари неустановленным автомобилем была сбита 14-летняя девушка. Как уточняют в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, после наезда нарушитель попытался скрыться с места ДТП. Девушка серьёзно не пострадала: медики диагностировали ушиб мягких тканей крестца.

«Принятыми мерами розыска водитель установлен и задержан в течение суток. Водителем оказалась женщина 1979 года рождения, не имеющая водительского удостоверения. Водитель отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, была привлечена к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования и оставление места происшествия»,  рассказали в Госавтоинспекции.

ГИБДД предупреждает, что за оставление места дорожно-транспортного происшествия предусмотрена административная ответственность вплоть до лишения водительского удостоверения на срок от одного до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

«Сотрудниками ГИБДД еженедельно проводятся профилактические рейды по выявлению и пресечению данного вида правонарушения, так, за шесть месяцев за управление транспортным средством в состоянии опьянения был привлечён 361 водитель, за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения – 141 водитель, с признаками состава уголовной статьи 264 прим. 1 УК РФ за повторное управление в состоянии опьянения направлены в органы дознания 65 материалов. По итогам шести месяцев 2017 года зарегистрировано 299 происшествий, с мест которых водители скрылись, 199 водителей разысканы и привлечены к ответственности, из числа которых в 14 дорожно-транспортных происшествиях травмированы люди, все 14 водителей разысканы»,  отметили в отделе пропаганды.

Агентство новостей «Между строк»

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