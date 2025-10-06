В Нижнем Тагиле в ДТП пострадал 59-летний мужчина на скутере

Непредоставление преимущества в движении привело к ДТП, в котором пострадал человек. Авария произошла сегодня, 6 октября, около 11:30 на улице Балакинская у дома № 2.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что 28-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2114, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу скутеру, которым управлял 59-летний водитель, двигавшийся по главной дороге.

В результате ДТП водитель скутера получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. После оказания помощи он был отпущен домой. Автоинспекторы выяснили, что водитель автомобиля является местным жителем со стажем управления транспортным средством категории «В» — 9 лет. В течение 2025 года он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД четыре раза.

Водитель скутера также является местным жителем, не имеющим права управления транспортным средством категории «М». В 2025 году он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

В отношении водителя автомобиля ВАЗ-2114 составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. В отношении водителя скутера составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Водитель автомобиля пояснил автоинспекторам, что не заметил скутер.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строго соблюдать ПДД, быть особенно внимательными при выезде со второстепенных дорог и прилегающих территорий, а также соблюдать правила маневрирования. Также напоминается о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и без соответствующего права на управление.