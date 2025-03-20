В Нижнем Тагиле у Лисьей горы произошло ДТП с участием 11 автомобилей

Утром 19 марта в районе Лисьей горы на улице Береговой-Ударной произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей. Как отметили в Госавтоинспекции Свердловской области, сначала Hyundai врезался в бордюр, после чего в иномарку влетел Renault. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась одной женщине. Все 11 автомобилей получили механические повреждения.

«Сотрудники дорожного надзора выявили неудовлетворительные дорожные условия в виде наличия зимней скользкости, дефектов покрытия проезжей части, отсутствия дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки», — отметили в отделе пропаганды Госавтоинспекции региона.

По факту ДТП проводится проверка.