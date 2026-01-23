В Нижнем Тагиле суд обязал областной минздрав обеспечить инвалида жизненно важным препаратом

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила провела проверку по обращению инвалида 3 группы о необеспечении его лекарственным препаратом «Респикам», необходимым ему по жизненным показаниям.

В ходе проверки было установлено, что 50-летний тагильчанин состоит на учёте в ГАУЗ Свердловской области «Городская больница № 4 город Нижний Тагил» с диагнозом — «первичная диффузная центрилобулярная эмфизема лёгких».

В сентябре 2025 года консилиум врачей признал пациента нуждающимся в обеспечении лекарственным препаратом «Респикам», но лекарство он так и не получил. Поэтому прокуратура направила в Тагилстроевский районный суд исковое заявление о возложении на региональное министерство здравоохранения обязанности обеспечить пациента необходимым ему препаратом.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое восстановление прав инвалида на лекарственное обеспечение.