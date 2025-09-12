В Нижнем Тагиле сотрудники полиции ищут двух подростков, сбежавших из социального центра на Вагонке

Отделом полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» разыскиваются несовершеннолетние 15-летние Кристина Колчанова и Матвей Козлов, которые накануне вечером ушли из социального центра по улице Максарева, 11.

«С целью установления места нахождения пропавших подростков ориентированы сотрудники территориальных отделов полиции, а также все дежурные наряды . Проверяются места их возможного местонахождения», — сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Рост Кристины 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы рыжие до плеч, глаза карие. Была одета в толстовку чёрного цвета, спортивные штаны чёрные с белыми лампасами и светлые кроссовки.

Рост Матвея 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные короткие, глаза карие. Был одет в спортивную кофту серого цвета на молнии, чёрную жилетку, чёрные брюки свободного покроя и белые кроссовки.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-68-02 или на линию 02.