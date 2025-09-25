В Нижнем Тагиле сбили женщину на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Космонавтов водитель «Лады Приоры» сбил 54-летнюю женщину, сообщили АН «Между строк» в городской ГАИ.

Пострадавшая получила травмы различной степени и с места происшествия была доставлена в Демидовскую больницу.

Автомобилем управлял 50-летний мужчина со стажем управления транспортным средством категории «В» — 32 года. В течение 2025 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз. В момент ДТП он был трезв и пристёгнут ремнём безопасности.

В отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).

Он пояснил, что при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не сразу заметил женщину, пытался затормозить, но избежать наезда не смог.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что, подъезжая к пешеходному переходу, необходимо заранее снизить скорость. Продолжать движение можно только при полной уверенности, что пешеходов на переходе нет или они уже перешли дорогу.