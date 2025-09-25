В Нижнем Тагиле разыскивают 72-летнего Ивана Попова

В Нижнем Тагиле разыскивается 72-летний Иван Попов. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», с 24 сентября его местонахождение неизвестно. Сообщается, что он нуждается в медицинской помощи.

Согласно информации из ориентировки, пропавший худощавого телосложения, рост 170 см, волосы седые, глаза голубые. Был одет в серую кофту и брюки, а также чёрные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел мужчину, сообщить информацию на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.