В Нижнем Тагиле прошёл экологический забег «Защитники земли»

Накануне в Нижнем Тагиле в районе Муринских прудов прошёл традиционный экологический забег «Защитники земли». В нём приняли участие 20 команд.

В уборке приняли участие команды от спортивных и общеобразовательных школ, взрослые сборные Росприроднадзора, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, «Уралвагонзавода», «Галамарта» и регионального оператора по обращению с ТКО «Рифей».

«Впервые участники экологического забега получали дополнительные баллы за отдельно собранные пластиковые отходы. Их размещали в новые баки для вторичного сырья, которые региональный оператор приобрёл и совместно с администрацией города планирует установить в Тагиле для организации раздельного сбора. Для смешанных отходов был установлен бункер», — рассказали АН «Между строк» в «Рифее».

Собранный во время забега мусор и полезные ресурсы отправились на мусоросортировочный комплекс отдельными рейсами. Вывоз и утилизацию собранных в лесопарке автошин организовало управление городским хозяйством мэрии.

Все участники экозабега получили полезные подарки: приглашения на любой из сеансов кинотеатра “Красногвардеец”, пригласительные билеты в тагильские музеи и на экскурсии станции юных натуралистов.

«Сегодня в соревнованиях участвует много команд. А в выигрыше, в первую очередь, остаётся природа с её живописными Муринскими прудами», — отметила начальник тагильской экостанции Любовь Казакова.

Следующий этап забега состоится 26 сентября в районах Голого камня и Волегиного Бора. 27 сентября к экозабегу подключатся школьники и педагоги из Краснотурьинска.