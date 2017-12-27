В Нижнем Тагиле подросток с букетом ограбил магазин спецодежды (ВИДЕО)

Полиция Нижнего Тагила расследует дело об ограблении магазина спецодежды, расположенного на проспекте Вагоностроителей. Как рассказал АН «Между строк» хозяин торговой точки Дмитрий Лавров, 21 декабря около пяти часов вечера к нему в магазин зашёл молодой человек с букетом цветов и попросил примерить костюм «Горка» стоимостью около десяти тысяч рублей.

«Он зашёл в примерочную, надел там куртку от костюма, после чего вышел и пошёл смотреть обувь, — говорит Дмитрий. — А когда я отвлёкся, чтобы посмотреть в компьютере наличие моделей, он убежал. Курточка, в которой он пришёл, осталась у меня. Каких-либо документов и телефона в ней не оказалось».

После инцидента Лавров вызвал наряд ЧОП и полицию. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что подозреваемый был задержан накануне вечером у себя дома.