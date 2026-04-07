В Нижнем Тагиле подросток на питбайке попытался скрыться от ДПС и попал в больницу

Вечером 6 апреля 2026 года в Дзержинском районе Нижнего Тагиля на улице Пихтовой произошло ДТП. Сотрудники ДПС заметили водителя питбайка Racer, который не остановился по их требованию. Вместо этого он развернулся и продолжил движение.

Спустя некоторое время подросток потерял управление, наехал на бордюр и опрокинул мотоцикл. В результате падения парень получил травмы и был доставлен в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила.

Выяснилось, что за рулём находился 15-летний юноша, не имеющий водительских прав. Питбайк, приобретённый родителями в подарок к Новому году, хранился в гараже. Ключи от мотоцикла были доступны подростку, но его родители не знали о самостоятельной поездке сына.

В отношении законных представителей подростка инспекторы составили административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу без прав) и статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). По статье 12.7 им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Материалы по делу направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для возможного постановки на профилактический учёт.

Кроме того, в школе, где учится подросток, будет проведена проверка для выяснения причин и условий, способствовавших правонарушению. Автоинспекторы продолжают расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Госавтоинспекция предупреждает родителей: приобретать питбайки для несовершеннолетних, не имеющих водительских прав, недопустимо. Родители должны разъяснять детям, что требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства необходимо выполнять. Попытка скрыться от сотрудников ДПС значительно увеличивает риск серьёзных травм. Ответственность за жизнь и здоровье детей полностью лежит на их родителях.