В Нижнем Тагиле перекроют центральные улицы для забега «Кросс наций» (карта) 

В субботу, 20 сентября, в Нижнем Тагиле пройдёт традиционный легкоатлетический забег «Кросс наций».

В связи с этим 20 сентября с 08.00 до окончания соревнований будет перекрыто движение на участках дорог:

— по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейской;

— по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до проспекта Ленина;

— по проспекту Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко;

— по улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова;

— по улице Первомайской на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова;

— по улице Красноармейской на участке от улицы Уральской до улицы Горошникова;

— по улице Заводской на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Горошникова.

19 сентября будет запрещена стоянка транспортных средств с 21.00 до окончания соревнований на участках дорог:

— по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейской;

— по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до проспекта Ленина;

— по проспекту Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко;

— по улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова;

— по улице Первомайской на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова;

— по улице Красноармейской на участке от улицы Уральской до улицы Горошникова;

— по улице Заводской на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Горошникова.