В Нижнем Тагиле открылся школьный технопарк «Сфериум»

В Нижнем Тагиле на базе лицея № 39 открылся технопарк «Сфериум». Здесь будут действовать образовательные программы по медиатехнологиям, биологии, медицине и робототехнике. Появление «Сфериума» в городе стало возможно благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и правительства региона. На реализацию проекта было направлено 37 млн рублей.

«Это уникальный проект для города, реализованный в рамках национального проекта “Образование”, федерального проекта “Успех каждого ребенка” при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева и при участии главы города Владислава Юрьевича Пинаева. Миссия детского технопарка “Сфериум” — создать все условия, чтобы раскрыть потенциал каждого ученика, готового делать научные, технические открытия для России, и реализовать заложенные таланты в детях», — рассказала начальник городского управления образования Татьяна Удинцева.

Некоторые образцы техники уникальны. Например, здесь есть интерактивный анатомический стол, который в комплексе с очками виртуальной реальности позволяет старшеклассникам видеть 3D-модель человеческого тела в натуральную величину, изучать внутренние органы и объёмные иллюстрации самых редких анатомических случаев.

«Реализация национальных проектов при поддержке областного правительства дают нам возможность развивать образовательную сферу Нижнего Тагила. Для ребят это ценнейший подарок, так как они могут здесь приобрести знания и навыки, которые невозможно освоить без соответствующего технического сопровождения. “Сфериум” отвечает по оснащению самым высоким стандартам современной образовательной среды», — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

По словам руководителя «Сфериума» Алексея Шмотьева, технические возможности технопарка обширные и позволяют создавать медиаконтент, снимать фильмы, ролики. Для ребят, которые собираются посвятить свою жизнь биологии и медицине, создана исследовательская лаборатория. Для детей, которым нравится робототехника, создан целый кластер для проектирования, моделирования и производства роботов и беспилотных летательных аппаратов.