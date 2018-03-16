В Нижнем Тагиле открылся первый в области кинозал для незрячих людей

В первом филиале Центральной городской библиотеки сегодня открылся кинозал для демонстрации фильмов со скрытым тифлокомментированием. Теперь незрячие тагильчане смогут «смотреть» киноленты самостоятельно, без подсказок друзей или родственников.

В рамках социального проекта «Инклюзив» люди с ограниченными возможностями будут знакомиться с классикой и новинками отечественного и зарубежного кино, играть в настольные игры и специальную версию популярных сейчас квизов «Мегамозг», которую разработали сотрудники библиотеки.

Проект реализуется на средства гранта ЕВРАЗа. В конце 2017 года местная общественная организация «Клуб любителей книги» выиграла конкурс холдинга «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» и получила 450 тысяч рублей на социально значимый проект.

На деньги гранта закупили 12 радионаушников, экран, столы, настольные игры. Первые 35 фильмов предоставило Всероссийское общество слепых (ВОС) — там и классика, и новинки проката, и мультфильмы. Все ленты озвучены тифлокомментатором, который рассказывает, что происходит на экране в те моменты, когда герои молчат или играет музыка. По задумке авторов проекта, его незрячие участники будут «смотреть» кино в компании обычных зрителей. Это позволит им почувствовать себя полноценными членами общества. А зрячие, наоборот, смогут понять, каково это — жить без одного из основных органов чувств: в кинозале им предложат воспользоваться светонепроницаемыми масками для глаз и наушниками.

«Тифлокомментатор очень редкая профессия, в нашей стране не больше 20 специалистов, — говорит Оксана Лобырева, одна из авторов проекта, заведующая сектором психолого-педагогической службы библиотеки № 1. — Идея у меня возникла после посещения Международной школы тифлокомментирования в Москве. Там выступала Ирина Безрукова (актриса, бывшая жена актёра Сергея Безрукова. — Прим. ред.), которая является тифлокомментатором высшего уровня и озвучивает спектакли Московского губернского драматического театра. Она так заразительно рассказывала о своём деле, что в Тагил я вернулась с пониманием того, что это нужно делать в нашем городе. И сегодня это первый подобный проект в Свердловской области».



Оксана Лобырева, одна из авторов проекта «Инклюзив»



По словам Оксаны Лобыревой, с начала 2018 года все кинотеатры страны должны закупить специальное оборудование и адаптировать фильмы,снятые на государственные деньги, для глухих и слепых посетителей. Однако кинотеатры не торопятся выполнять это требование, и для многих людей с ограниченными возможностями здоровья кинематограф остаётся чем-то неизвестным и даже пугающим. Как для Екатерины Сажиной, которая не смотрит телевизор, потому что ей неинтересно просто слушать голоса актёров. Для неё новый проект Центральной городской библиотеки — это возможность с нуля открыть для себя киноискусство.

«Хочется посмотреть увлекательные и желательно новые фильмы, чтобы они были интересы зрячим людям. В таком случае им будет также важно обсудить фильм с нами. Вообще для нашего города это огромный шаг вперёд», — считает Екатерина.

«Для незрячих людей это возможность знакомиться с фильмами вместе с членами своей семьи и не мешать им вопросами: а что сейчас происходит, а кто это сказал… Для нас это возможность смеяться и плакать вместе с ними в кинозале. Хорошо, что это появилось в библиотеке, но такие залы должны организовать и кинотеатры. А им на нас наплевать», — говорит Светлана Новосёлова, председатель тагильской организации ВОС.



Екатерина Сажина и Светлана Новосёлова



На презентации проекта первым гостям решили показать фильм «Легенда № 17». Патриотическая картина об успехах советской сборной по хоккею будет хорошо воспринята накануне выборов, отметили сотрудники библиотеки.

Подобные кинопоказы будут проводиться раз в месяц, по воскресеньям. В остальные выходные дни в библиотеке № 1 на Карла Маркса, 11 все желающие могут принять участие в турнирах по настольным играм и квизе «Мегамозг». Если желающих будет много, встречи могу проводить и чаще. Все занятия бесплатны.