В Нижнем Тагиле осудили банду наркоторговцев, в которой состоял бывший боец местного ОМОНа

Сегодня Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес обвинительные приговоры трём местным жителям, обвиняемым в покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере. Следствием установлено и доказано, что преступной деятельностью обвиняемые занимались с апреля по декабрь 2016 года. Они привозили крупные партии наркотиков из Екатеринбурга в Нижний Тагил и распространяли их через тайники-закладки.

«В декабре 2016 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Краснознаменной сыщики остановили автомашину Ford Mondeo, в которой находились 24-летний водитель и 28-летний пассажир. При осмотре салона транспортного средства были обнаружены три пакета с синтетическими наркотиками общей массой 169 граммов, порядка пятидесяти тысяч рублей, банковские карты и сотовый телефон. В ходе дальнейшей работы из тайника неподалеку стражи порядка изъяли коробку с четырьмя полиэтиленовыми свертками, где находились 264,5 грамма синтетических наркотиков», - рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Позже был установлен третий участник группы – 35-летний родственник одного из ранее задержанных мужчин. По информации АН «Между строк», им оказался бывший сотрудник Нижнетагильского ОМОНа Дмитрий Корякин. Во время обыска в его квартире на улице Пархоменко было обнаружено ещё три килограмма наркотиков.

Все обвиняемые судом признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы от восьми до девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.