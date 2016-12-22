Полиция Нижнего Тагила накрыла банду наркоторговцев с 3,5 килограммами запрещённых веществ

Полицейские Нижнего Тагила совместно с коллегами из областного главка задержали с поличным группу мужчин, подозреваемых в хранении и распространении наркотических веществ в особо крупном размере. В общей сложности у трёх жителей города изъяли около 3,5 килограммов синтетических наркотиков.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий граждане были задержаны на улице Краснознамённой в автомашине Ford Mondeo. За рулём находился 24-летний подозреваемый, в качестве пассажира – его 28-летний знакомый. При осмотре салона транспортного средства полицейские обнаружили картонную коробку, из которой извлекли три пакета с предположительно запрещённым к обороту веществом. Согласно результатам проведённого исследования, изъятое являлось синтетическими наркотиками двух видов общей массой 169 граммов», – говорят в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Позже оперативники установили, что молодые люди проживали в съёмной квартире на улице Пархоменко, где организовали склад наркотических средств. При обыске по месту жительства полицейские обнаружили уже приготовленные к реализации 6000 расфасованных доз «синтетики».

«Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков установили причастность к преступной деятельности данных лиц родственника одного из задержанных: 35-летний мужчина сам закладки не делал, но принимал участие в подготовке наркотиков к сбыту. На его же банковскую карту перечислялись денежные средства от криминального бизнеса», – поясняют в полиции.

В настоящее время двое подозреваемых заключены под стражу, а третий, самый старший, до суда будет находиться под подпиской о невыезде.

Агентство новостей «Между строк»