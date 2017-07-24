В Нижнем Тагиле бывший боец ОМОН подозревается в наркоторговле

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила передано уголовное дело в отношении трёх местных жителей, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении и распространении наркотических веществ. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе областного главка МВД, всего у подозреваемых изъято 3,5 килограмма наркотиков (семь тысяч доз).

«Информация о том, что на территории города действует группа наркодиллеров, сыщикам поступила в конце 2016 года. В результате спецоперации был задержан ранее судимый за кражи мужчина по имени Дмитрий 1998 года рождения и его напарник по имени Андрей 1992 года рождения. В их автомобиле полицейские обнаружили и изъяли коробку с расфасованным в три пакета криминальным товаром массой 169 граммов», – прокомментировал представитель ведомства Валерий Горелых.

Позже оперативники вышли на третьего участника группы. По информации АН «Между строк», им оказался 35-летний бывший сотрудник Нижнетагильского ОМОНа Дмитрий Корякин. В пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии заявили, что на момент перехода ОМОНа в структуру Росгвардии (апрель 2016 года - Прим. ред.), данный человек не служил в отряде.

После задержания был проведён обыск в одной из квартир на улице Пархоменко.

«Стражи порядка провели обыск в квартире на улице Пархоменко, которую торговцы смертью использовали в качестве склада, где обнаружили весы и другие необходимые для незаконного бизнеса атрибуты, а также дополнительно три килограмма аналогичных наркотиков. Еще 264 грамма “зелья” хранилось в тайнике, устроенном в неприметном месте на улице Краснознамённой», – добавили в полиции.

Установлено, что подозреваемые в период с марта 2016 года приобретали через интернет крупные партии наркотиков, после чего посредством «закладок» реализовывали товар. По данным полиции, в месяц наркодиллеры зарабатывали от 150 до 200 тысяч рублей на троих. На время следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации агентства, задержанный бывший инструктор-снайпер ОМОНа пришёл в отряд в 2001 году. Несколько раз побывал в служебных командировках в Чеченской Республике, где участвовал в мероприятиях по обезвреживанию бандформирований. Имеет ряд ведомственных наград.

Агентство новостей «Между строк»