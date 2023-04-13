В Нижнем Тагиле на Южном подъезде заработают камеры фиксации дорожных нарушений

Госавтоинспекция Нижнего Тагила предупреждает водителей о включении камер фиксации нарушений. Теперь от микрорайона Старатель до улицы Садоводов фиксировать нарушения, кроме нарядов ДПС, будет стационарный комплекс. Работать он начнёт 17 апреля на участке Южного подъезда к Нижнему Тагилу с 13-го по 15-й километр.

Система фотовидеофиксации, по мнению дорожных полицейских, должна предупреждать нарушения ПДД, вырабатывая дисциплину водителей. В Госавтоинспекции отмечают, что по итогам первых трёх месяцев 2023 года число ДТП возросло более чем на 50%. Самым частым нарушением становится превышение скоростного режима и несоблюдение правил обгона.

Помимо аварийной автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, большое количество аварий за первый квартал произошло и на Южном подъезде. В результате проверки аварийного участка полицейские выявили неудовлетворительные дорожные условия: колейность дорожного покрытия.

«Водители должны быть внимательными и не нарушать правила дорожного движения не только в местах, где несут службу сотрудники правопорядка и установлена фотовидеофиксация, но и по всему маршруту движения», — отметили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, что в декабре прошлого года в Свердловской области и в Нижнем Тагиле появилась передвижная камера для фиксации нарушений автомобилистов.