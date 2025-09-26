В Нижнем Тагиле музыкант муниципального духового оркестра через суд доказал своё право на досрочную пенсию

В Нижнем Тагиле 45-летний кларнетист духового оркестра парка культуры и отдыха им. А. П. Бондина через суд доказал своё право на досрочную пенсию.

Сначала, обратившись в Социальный фонд России, он получил отказ. В СФР ему сказали, что у него нет документов, подтверждающих трудовой стаж и начисление заработной платы, необходимых для расчёта специального стажа занятости работника в течение всего рабочего дня.

«Не согласившись с таким решением, Дмитрий обратился в суд. Он настаивал на включении в страховой стаж периодов работы в январе, сентябре, октябре 1999 года и в апреле 2000 года, когда он осуществлял трудовую деятельность в качестве артиста-кларнетиста в муниципальном духовом оркестре муниципального учреждения культуры “Городской парк культуры и отдыха им. А. П. Бондина”. По мнению Дмитрия, эта работа давала ему право на досрочное назначение пенсии в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ “О страховых пенсиях”, согласно которой такое право возникает у лиц, осуществляющих творческую деятельность на сцене в театрах или театрально-зрелищных организациях», — отмечают в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила, где рассматривали дело.

В ходе судебного разбирательства истец представил доказательства, подтверждающие его трудовую деятельность в спорный период времени: сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованного лица, содержащие записи о начислениях, а также копии записей из своей трудовой книжки, свидетельствующие о его работе муниципальном учреждении. Также, судом были допрошены свидетели, подтвердившие его участие в репетициях и выступлениях оркестра.

Решением Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила иск был удовлетворен в полном объёме — весь спорный период времени включен в страховой стаж Дмитрия для досрочного назначения пенсии.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.