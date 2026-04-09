В Нижнем Тагиле мужчина получил штраф за побои соседа тростью

Мировой судья судебного участка № 1 Тагилстроевского судебного района вынес решение в отношении 57-летнего жителя Нижнего Тагила, который ударил соседа тростью.

7 октября прошлого года в одном из дворов на улице Дружинина местный житель Иван встретил своего соседа Алексея, с которым был давно знаком. На почве личной неприязни Иван ударил своего знакомого тростью, которая от удара сломалась.

Алексей решил обратиться в полицию, чтобы привлечь обидчика к ответственности, но в своём заявлении он указал, что напал на него незнакомец. Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), и дело было передано в суд.

В суде Иван вину не признал и утверждал, что конфликт с соседом начался ещё два года назад, когда тот напал на него, нанеся удары кулаком по лицу и пиная по ягодицам. Мужчина тогда обращаться в полицию не стал. Кроме того, он сообщил, что в этот раз он ударил соседа тростью в рамках самообороны. Однако мировой судья признал доводы о самообороне неубедительными, так как реальной угрозы безопасности Ивана не было.

В итоге суд признал мужчину виновным по ст. 6.1.1 КоАП РФ и, учитывая отсутствие прошлых правонарушений и наличие на иждивении малолетнего ребёнка, назначил наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.