В Нижнем Тагиле мальчику, который лишился пальца на качели, УК выплатит 300 тысяч рублей

Родители четырёхлетнего мальчика, который в июне 2021 года получил открытый перелом пальца, отсудили у управляющей компании 300 тысяч рублей. В ходе проверки прокуратура Дзержинского района установила, что причиной травмы ребёнка стало ненадлежащее содержание каруселей управляющей компанией.

Напомним, 2 июня 2021 года мальчик во время прогулки с родителями катался на старой советской карусели «Глобус» во дворе дома на улице Энтузиастов, упал и получил травму большого пальца левой ноги. Ребёнка госпитализировали в ГБ № 1, где удалили фалангу травмированного пальца. Неделю малыш находился на стационарном лечении.

Родители подали в суд на управляющую компанию. Они попросили компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Суд утвердил мировое соглашение между сторонами. По его условиям управляющая организация выплатит матери мальчика компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей в несколько этапов. Первую часть выплаты пострадавшие уже получили.

Опасный «Глобус» сотрудники УК демонтировали.