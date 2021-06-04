В Нижнем Тагиле четырёхлетний мальчик получил тяжёлую травму, катаясь на «советской» карусели

Четырёхлетний ребёнок серьёзно пострадал во время игры на детской площадке в одном из дворов Дзержинского района. Инцидент произошёл вечером 2 июня, когда мальчик крутился на старой советской карусели. В результате неосторожных действий ребёнок получил открытый перелом пальца ноги.

«Я стояла буквально в четырёх метрах от него, ребёнок был рядом со мной. Нога соскользнула, внизу там яма такая. Мы поехали в травматологию, у сына открытый перелом пальца. Ему сделали операцию, половины фаланги практически нет, шансов спасти палец очень мало, сказал врач. Лежим с сыном в больнице», — рассказала ИА «Все новости» мама мальчика.

Женщина считает, что в этом случае нести ответственность должна управляющая компания, которая не следит за безопасностью игровых дворовых площадок. Родители пострадавшего мальчика намерены обратиться в прокуратуру, чтобы наказать коммунальщиков.