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01 Мар 2017 12:56 | Метки: Новости Нижнего Тагила, происшествия

В Нижнем Тагиле любитель «Боярышника» погиб в огне

Накануне днём во время пожара в собственной квартире в доме № 101 по Ленинградскому проспекту погиб 57-летний мужчина. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, сообщение поступило около 12.50. На место происшествия выезжали 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Пожарные обнаружили в квартире большое количество пустых бутыльков из-под настойки боярышника.

«Погибший проживал один, злоупотреблял спиртным,  говорят в МЧС.  Соседи вызвали пожарных только через полчаса после появления запаха дыма, потому что в квартире погибшего не раз случались загорания и пригорания пищи. Очаг пожара расположен в районе дивана. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнём при курении».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: отдел надзорной деятельности

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