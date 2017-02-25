В Нижнем Тагиле любитель «Боярышника» погиб в огне
Накануне днём во время пожара в собственной квартире в доме № 101 по Ленинградскому проспекту погиб 57-летний мужчина. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, сообщение поступило около 12.50. На место происшествия выезжали 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Пожарные обнаружили в квартире большое количество пустых бутыльков из-под настойки боярышника.
«Погибший проживал один, злоупотреблял спиртным, – говорят в МЧС. – Соседи вызвали пожарных только через полчаса после появления запаха дыма, потому что в квартире погибшего не раз случались загорания и пригорания пищи. Очаг пожара расположен в районе дивана. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнём при курении».
Агентство новостей «Между строк»
Фото: отдел надзорной деятельности