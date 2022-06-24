В Нижнем Тагиле кондуктор вернула пенсионерке забытые в трамвае 37 тысяч рублей 

В Нижнем Тагиле кондуктор Елена, отбывающая наказание в исправительном центре ИК-6, нашла в вагоне пакет с деньгами и сообщила о находке водителю трамвая и диспетчеру. Как отмечают в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, женщина действовала в соответствии с внутренней инструкцией предприятия о порядке действий при обнаружении подозрительных предметов.

Как оказалось, в МУП «Тагильский трамвай» ранее обратилась пожилая женщина, оставившая в вагоне пакет с крупной суммой в размере 37 тысяч рублей. По окончании рейса пакет с деньгами передали законному владельцу.

«Бабушка была счастлива, ведь эти средства планировала потратить на приобретение лекарств и продуктов. Так благодаря бдительности, честности и наблюдательности кондуктора, надлежащим образом исполняющей свой служебные обязанности, утерянные денежные средства в пакете вновь вернулись к своей владелице. Елена Х. будет поощрена руководством УФИЦ», — рассказали в ГУФСИН.

Напомним, что на этой неделе другая осуждённая тагильского исправительного центра при ИК-6, которая также работает кондуктором в трамвае, помогла заблудившемуся 6-летнему мальчику.

Исправцентр для женщин, которых приговорили к принудительным работам, открылся в ИК-6 в декабре 2020 года. Здесь осуждённые проходят профессиональное обучение, устроены на работу, носят гражданскую одежду, имеют наличные деньги и могут пользоваться сотовыми телефонами. Они имеют право свободно посещать магазины, больницы, общественные места, ходить по улицам.

Более того, 10 осуждённых женщин из УФИЦ при ИК-6 вступили в брак во время отбывания наказания. Некоторым из них разрешено проживание вместе с семьями за пределами центра.