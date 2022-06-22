В Нижнем Тагиле осуждённая исправительного центра помогла заблудившемуся на Вагонке мальчику найти родителей

В Нижнем Тагиле осуждённая тагильского исправительного центра при ИК-6, которая работает кондуктором в трамвае, помогла заблудившемуся 6-летнему мальчику. Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, ребёнок пошёл гулять с друзьями без разрешения родителей. В конце прогулки, проводив друзей через лесопарк, он понял, что заблудился.

На остановке «Площадь Танкостроителей» мальчик увидел трамвай, сел в него и рассказал кондуктору, что заблудился. Женщина сообщила контролёрам о ребёнке, после чего его доставили в ближайшую диспетче­рскую. Там мальчик назвал номер телефона отца, который тут же приехал за сыном.

«В результате грамот­ных действий контрол­ёров эта история с хорошим концом. Осуждённая будет поощрена», — рассказали в ведомстве.

Осуждённые, отбывающие наказание в исправительных центрах, проходят профессиональное обучение, устроены на работу, носят гражданскую одежду, имеют наличные деньги и могут пользоваться сотовыми телефонами. Они имеют право свободно посещать магазины, больницы, разные организации для решения насущных вопросов, ходить по улицам и посещать общественные места.