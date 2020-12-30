В Нижнем Тагиле открыли исправительный центр для женщин, приговорённых к принудительным работам

В Нижнем Тагиле на базе исправительной колонии № 6 появился центр для женщин, которых приговорили к принудительным работам. Первых осуждённых примут уже в январе 2021 года.

«Ранее всего 5 мест было предусмотрено для женщин в изолированном участке исправительного учреждения, функционирующего как исправительный центр при КП-66. Однако этого было крайне мало для такого большого региона, как Свердловская область. Руководством ГУФСИН было принято решение о создании УФИЦ для отбывания наказания в виде принудительных работ осуждённых женщин. Место дислокации также подобрано не случайно: это ИК-6, где отбывают наказание женщины, осуждённые впервые», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Исправительный центр напоминает общежитие. Там есть кухня, холодильники, бытовая техника. Осуждённые сами себе готовят еду и работают за территорией центра. Руководство центра уже заключило договоры о будущем сотрудничестве с организациями. Как сообщили в областном ведомтсве, осуждённые будут работать в санитарно-технической службе, одной из управляющих компаний и кондукторами в трамваях.