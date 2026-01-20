В Нижнем Тагиле изменилась процедура избрания мэра 

Накануне в Общественно-политическом центре прошли публичные слушания по поправкам в устав Нижнего Тагила. Как рассказали в пресс-службе Нижнетагильской городской думы, вносимые поправки продиктованы необходимостью приведения документа в соответствие с принятым в марте прошлого года законом № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и законом Свердловской области № 85-03 «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Изменения в уставе касаются процедуры избрания главы города. Согласно новым правилам, мэр избирается городской думой на пятилетний срок из кандидатов, предложенных губернатором Свердловской области. Решение принимается на заседании городской думы открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов.

В слушаниях приняли участие 63 тагильчанина. Изменения в главный документ города одобрены единогласно.

Теперь, согласно принципу единства системы публичной власти, глава города будет занимать как муниципальную, так и государственную должность. Следует отметить, что на эту должность может быть избран гражданин, достигший возраста 21 года и соответствующий требованиям избирательного законодательства.

В новой версии устава также уточнены сроки начала и окончания полномочий, а также порядок вступления в должность главы Нижнего Тагила. Окончательное утверждение поправок в устав состоится на заседании городской думы в конце января, после чего документ будет передан в министерство юстиции для регистрации изменений.

«Наши критики иногда говорят, что народовластие ушло. Это совершенно неверно, потому что в процессе [избрания главы] будут принимать участие два органа, которые избраны прямыми выборами населения: губернатор, который избирается прямыми выборами, и депутаты муниципальных образований — в данном случае Нижнетагильская городская дума», — цитирует председателя гордумы Вадима Раудштейна ИА «Все новости».