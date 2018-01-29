В Нижнем Тагиле из-за задымления в школе эвакуированы около 350 человек

Сегодня утром из-за сильного задымления была эвакуирована школа № 33. Как рассказал АН «Между строк» начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Игорь Юрлов, источником дыма стали мусорные контейнеры, расположенные рядом с учебным заведением.

«Пока непонятно, что именно произошло. Дым потянуло в классы, и было принято решение вывести учеников. Пожарных не вызывали. Сотрудники школы сами справились с задымлением. Ученики были распущены по домам. Завтра учебное заведение будет работать в обычном режиме», — пояснил чиновник.

Напомним, 15 января из-за замыкания проводки в спортзале школы № 32 были эвакуированы 50 человек, 45 из которых дети.