Учеников тагильской школы эвакуировали из-за задымления в спортзале

Сегодня утром в спортзале школы № 32 произошло короткое замыкание лампы с последующим задымлением. Как рассказал АН «Между строк» начальник управления образования мэрии Игорь Юрлов, пострадавших нет, инцидент случился до начала занятий, поэтому эвакуировать пришлось только несколько десятков учеников и учителей.

«На сегодня занятия в школе отменены, — отметил чиновник. — Электричество уже восстановлено, но на всякий случай всё проверим ещё раз. Завтра занятия возобновятся».

По данным МЧС, всего были эвакуированы 50 человек, из них 45 детей.