Учеников тагильской школы эвакуировали из-за задымления в спортзале

Сегодня утром в спортзале школы № 32 произошло короткое замыкание лампы с последующим задымлением. Как рассказал АН «Между строк» начальник управления образования мэрии Игорь Юрлов, пострадавших нет, инцидент случился до начала занятий, поэтому эвакуировать пришлось только несколько десятков учеников и учителей.
«На сегодня занятия в школе отменены, — отметил чиновник. — Электричество уже восстановлено, но на всякий случай всё проверим ещё раз. Завтра занятия возобновятся».
По данным МЧС, всего были эвакуированы 50 человек, из них 45 детей.
«На место происшествия выезжали пять единиц пожарной техники и 15 человек. По прибытию было проведено обследование здания, необходимости в применении пожарных сил не было. Как установили пожарные дознаватели, на первом этаже в помещении спортзала произошло короткое замыкание осветительного прибора без последующего горения. До прибытия пожарных подразделений персонал школы ликвидировал тление электропроводки с помощью огнетушителей», — рассказали в МЧС.