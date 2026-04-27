В Нижнем Тагиле и окрестностях запретили ловить рыбу

В связи с наступившем периодом нереста рыбы в водоёмах Нижнего Тагила и его окрестностей запрещена добыча всех видов биоресурсов с 25 апреля по 15 июня, сообщили в отделе рыбоохраны по Свердловской области.

В частности, запрещено ловить рыбу в Нижнетагильском, Черноисточинском, Ленёвском, Нижневыйском, Исинском, Верхне-Салдинском, Нижне-Салдинском, Невьянском, Петрокаменском водохранилищах, на реках Тагил и Выя.

«В указанный период запрещён промышленный лов, а любительский лов водных биоресурсов осуществляется одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина», — уточняют в рыбохране.

В ведомств также напоминают, что на территории региона действует постоянный запрет на вылов осетра сибирского, нельмы, тайменя, обыкновенного подкаменщика, стерляди и хариуса европейского.

«За нарушение Правил рыболовства и незаконную добычу рыбы в нерестовый период граждане могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности. Кроме того, нарушителям необходимо будет возместить ущерб государству за незаконно добытые водные биоресурсы. Материалы по изъятым у нарушителей орудиям добычи, транспортным средствам, плавредствам передаются в суд для принятия решения о конфискации», — предупреждают в рыбохране.

Максимальное наказание за добычу рыбы в нерестовый период — 500 тысяч рублей штрафа или два года колонии.

Ранее в Нижнем Тагиле в акватории городского пруда и реки Тагил полицейские, сотрудники рыбоохраны и представители муниципалитета провели совместные рейды против браконьеров, в ходе которых они находили в сетях белого толстолобика, которого ЕВРАЗ выпускал в пруд для повышения популяции рыб-мелиораторов.