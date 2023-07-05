В сетях браконьеров в Тагильском пруду нашли белого толстолобика. В мае 1000 этих рыб выпустили в водоём для его очистки

В Нижнем Тагиле в акватории городского пруда и реки Тагил полицейские, сотрудники рыбоохраны и представители муниципалитета провели совместные рейды против браконьеров. Причиной проверок стали многочисленные обращения тагильчан в администрацию, сообщили АН «Между строк» в мэрии.

«Сегодня браконьеру удалось уйти по мелководью, но расставленные им сети были изъяты, а рыба, попавшая в них, выпущена обратно в пруд. Во время первого рейда были выявлены, извлечены из воды и утилизированы два экрана», — рассказал один из участников рейдов, директор Центра защиты населения Сергей Коперкин.

Начальник отдела по экологии и природопользованию администрации города Лариса Носовская считает, что рейды необходимы не только для пресечение незаконной деятельности, но и для санитарной очистки водоема.

«Важно понимать, что во время осмотра акватории участники рейдов обнаруживают и давно брошенные, так сказать, бесхозные экраны и сети, в которых рыба гибнет и тухнет не один месяц, что негативно сказывается на общем состоянии водоема. Кроме этого, мы помогаем страдающему от браконьеров молодняку», — отметила Лариса Носовская.

Она добавила, что участники рейдов находили в сетях белого толстолобика, которого ЕВРАЗ выпускал в пруд для повышения популяции рыб-мелиораторов в мае этого года.

«Город не может оставаться в стороне от решения подобных вопросов, потому что от формирования устойчивого баланса травоядных рыб, поедающих вредные растения, и хищников зависит очистка и общее состояние главного водоема Нижнего Тагила. Наши усилия по его реабилитации будут продолжаться по всем направлениям, в том числе и с помощью таких мер, как рейды против браконьеров», — сказал зам главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Напомним, ЕВРАЗ НТМК регулярно с 2018 года зарыбляет городской пруд и Ленёвское водохранилище. В мае в Тагильский пруд выпустили более 1000 особей белого толстолобика. По словам экологов, травоядная рыба поможет очистить местный водоём от ненужных отложений и водорослей, а также улучшить качество воды.