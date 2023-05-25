«Вы рыбов продаёте? Нет, просто отпускаем». Экологи ЕВРАЗа выпустили в Тагильский пруд более 1000 особей белого толстолобика для очистки водоёма (ВИДЕО)

Сегодня, 25 мая, представители управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК выпустили в Тагильский пруд более 1000 особей белого толстолобика. По словам экологов, травоядная рыба поможет очистить местный водоём от ненужных отложений и водорослей, а также улучшить качество воды.

«Мы выпускаем растительноядных рыб для того, чтобы они очистили водоём. Рыбы-мелиораторы чистят дно от иловых отложений, ненужных водорослей, в результате чего качество воды становится лучше. В этом году мы планируем выпускать ещё и хищников для того, чтобы восстановить природное равновесие. Ведь наша цель — создать в пруду устойчивую экосистему», — говорит начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Светлана Неугодникова.

Светлана Неугодникова

Толстолобиков выращивали специально по заказу компании специалисты Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» в рыбопитомнике. Перед тем как отпустить рыбу в воду, была проведена экологическая экспертиза. Из-за того, что толстолобики росли в тепличных условиях, их нужно было подготовить к смене обитания. Для этого специалисты сначала выпускают рыб в бассейн, а после прохождения периода акклиматизации — на новое место жительства.

ЕВРАЗ НТМК регулярно с 2018 года зарыбляет Нижнетагильский пруд и Ленёвское водохранилище. В 2022 году в водоём было выпущено более 5000 особей белого амура и судака. Ежегодно вид рыб отличается, так как у каждого из них своё предназначение в пруду. Экологи ЕВРАЗа ежемесячно высаживают в городские водоёмы одноклеточную микроводоросль хлореллу, а в прудки-очистители заселяют водные растения — эйхорнию и пистию, которые также служат биологическим фильтром воды.