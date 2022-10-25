ЕВРАЗ выпустил в Тагильский пруд более 5000 особей белого амура и судака

В Нижнем Тагиле 21 октября представители управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК выпустили в Тагильский пруд более 5000 молодых особей белого амура и судака. На экологические мероприятия по сохранению и развитию биологического разнообразия водоёма компания направила около 1,7 млн рублей. По словам специалистов, очистку воды в водоёмах Нижнего Тагила при помощи биотехнологий ЕВРАЗ НТМК проводит ежегодно.

«За последние несколько лет мы направили на мероприятия по расширению биоразнообразия Тагильского пруда более 9 млн рублей. Но зарыбление — это лишь малая часть того, что сегодня делает ЕВРАЗ НТМК в рамках принятой в компании экологической стратегии. На комбинате проводится масштабная работа по модернизации и вводу новых аспирационных установок, ремонту водоохранного оборудования. Продолжается переход предприятия на замкнутый цикл водоснабжения, что позволит минимизировать забор свежей воды из пруда», — отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

Мальков выращивают специально по заказу компании специалисты Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» в рыбопитомнике под Екатеринбургом. Перед зарыблением специалисты проверили качество воды Тагильского пруда, наличие кормовой базы и других популяций рыб.

4190 крупных белых амуров и 1000 годовалых судаков позволят увеличить количество рыбы в пруду, считают специалисты. Белый амур очищает водоём, поедая растительные остатки и вредные микроводоросли, негативно влияющие на состояние пруда. Судак питается в основном сорной рыбой, а также больными и слабыми особями.

После зарыбления экологи ЕВРАЗ НТМК совместно со специалистами «Главрыбвод» также заселили одноклеточную микроводоросль хлореллу в прудок на реке Малая Кушва.

ЕВРАЗ НТМК зарыбляет Нижнетагильский пруд и Ленёвское водохранилище с 2018 года. За это время в водоёмы было выпущено более 45 тысяч особей белого амура, толстолобика, судака и сазана. Кроме того, в небольшие водоёмы города для биологической очистки от загрязнений ежегодно заселяют водные растения из Бразилии и Африки — эйхорнию и пистию, которые питаются и органическими, и неорганическими веществами.