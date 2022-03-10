ЕВРАЗ НТМК подвёл итоги природоохранной деятельности в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК подвели итоги природоохранной деятельности в 2021 году. Как сообщили в пресс-службе предприятия, выбросы комбината в прошлом году составили 66,1 тысячи тонн, что на 23% ниже установленного норматива.

В 2021 году в конвертерном цехе ЕВРАЗ НТМК введён в работу третий объект федерального проекта «Чистый воздух» — аспирационная установка миксерного отделения с эффективностью очистки от пыли 95%. Это позволяет снизить выбросы пыли при переливах чугуна в миксерном отделении на 32 тонны в год. Новая мощная установка заменила пять устаревших.

Также ЕВРАЗ НТМК продолжил реализацию проекта по переходу комбината на замкнутый цикл водоснабжения. В течение 2021 года проводился ремонт водоохранного оборудования (градирен, водоводов, фильтров), проводились работы по чистке отстойников прокатных цехов.

«Проводилась доочистка воды при помощи биотехнологий: в прудки-осветлители были высажены высшие водные растения — эйхорния и пистия, являющиеся природными биологическими фильтрами, выпускалась микроводоросль хлорелла, которая насыщает воду кислородом, удаляет органические и неорганические вещества и обогащает воду питательными веществами. В Тагильский пруд было выпущено более 3,3 тысячи молодых особей белого амура, толстолобика и сазана. Это травоядные рыбы-мелиораторы, которые очищают водоём, поедая растительные остатки и вредные микроводоросли», — рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа.

В 2022 году ЕВРАЗ НТМК продолжит реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология»: будет выведена из эксплуатации градирня конечного охлаждения коксового газа на коксохимическом производстве, что приведёт к снижению выбросов на 175 тонн, в том числе веществ, специфических для коксохимического производства.

Также до 2024 года планируется техническое перевооружение биохимической установки, которое предполагает использование только закрытой аппаратуры. Кроме того, переход на новую технологию производства пека позволит полностью исключить выбросы в атмосферу от устаревших пекококсовых батарей. Переход на новую технологию позволит снизить выбросы на 140 тонн, а инвестиции в модернизацию агрегатов коксохимического производства составят 4 млрд рублей.

За последние 30 лет ЕВРАЗ НТМК снизил выбросы в 4,4 раза. Если в 1988 году валовые выбросы составляли 288,6 тысячи тонн, то в 2021-м — 66,1 тысячи тонн, что на 23% ниже установленного для комбината норматива. ЕВРАЗ НТМК применяет 100 элементов наилучших доступных технологий в области экологии из 139 возможных, частично применяются 29 наилучших доступных технологий (НДТ), что было подтверждено представителями Общественного совета при Минприроды России.

Всего затраты на природоохранную деятельность ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК в Нижнем Тагиле и Качканаре составили около 2,3 млрд рублей.