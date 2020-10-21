В Нижнем Тагиле две девушки спасли выброшенного на помойку енота, которому грозила смерть от холода и голода (ВИДЕО)

В августе на помойке Нижнетагильского машиностроительного техникума поселился енот. Он постоянно рылся в мусорных баках в поисках пищи. На вид хищник был опрятным, людей не боялся, поэтому многие предполагали, что полосатого выкинул на улицу недобросовестный хозяин. Тем более в Свердловской области этот зверь не водится. Животное подкармливали, но с наступлением холодов начали переживать, что енот не переживёт зиму.

Тагильчанка Александра Малык узнала про енота от мамы, которая работает в техникуме, и решила спасти зверя, как только начались разговоры о необходимости вызвать службу по отлову животных. Ей вызвалась помочь подруга Юля, которая разводит собак и очень любит животных – вместе с четырьмя маламутами в её доме живут два кота и кролик.

20 октября девушки придумали, как поймать енота и записали свою спасительную операцию на видео.

«Санёк влезает в мусорку, а это маленькое напуганное животное начинает рычать и брыкаться, пытается укусить. Благо толстые кожаные перчатки не прокусил. Понимаем, что без успокоительного никак. Мы едем за лекарством и сразу приобретаем экспресс тест на бешенство. <…> Вернулись. Сашка вколола ему препарат, а он не засыпает из-за шока. Вообще, на енотов это практически всё не действует. Нам пришлось отойти от мусорки на минут 20, но он даже за это время не уснул, зато енот стал более податливым. Тогда, мы кладём его всё-таки в сумку и отвозим домой к Сашке. Тест на бешенство оказался отрицательным», - говорит Юлия Мазина.

Сейчас енот живёт у Александры. Девушка говорит, что зверь чувствует себя хорошо: ест овощи и овсяные отруби, спит в большой клетке.

«Не знаю пока, что с ним делать дальше. В принципе, у меня есть все условия и для жизни и социализации енота. Я его пока передавать не планирую, посмотрю на его поведение: если он будет социален это одно, а если он будет агрессивен, то это уже совсем другое. Пока даже прогнозы не могу никакие сделать», - рассказывает хозяйка енота Александра Малык.

О жизни енота вы можете узнать из инстаграма девушки: https://www.instagram.com/blondinka_shu/