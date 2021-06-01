В Нижнем Тагиле центр «Мой бизнес» совместно с детской киностудией запустил YouTube-шоу, в котором подростки узнают бизнес-секреты предпринимателей

Нижнетагильское отделение Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей и школа кино и телевидения «ШКИТ» запустили совместный проект «Дети в деле» (12+). Сегодня, 1 июня, на YouTube-канале «ШКИТ» вышел первый выпуск, в котором юные журналисты отправились на экскурсию в мебельную компанию «Ампир» в Черноисточинске и пообщались с её директором Александром Быковым.

Предприниматель Александр Быков провёл для 12-летних телеведущих Данила и Ани экскурсию по производству, которое располагается на территории бывшего демидовского завода. Ребята узнали, что специалисту современного мебельного производства нужно быть не только хорошим ремесленником, но и иметь образование в сфере программирования, ведь часть станков компьютеризирована. После знакомства с производством ребята взяли у Быкова небольшое интервью в студии «ШКИТа», во время которого выяснили, как предприниматель создавал свой бизнес, с какими трудностями ему приходится сталкиваться.

«Старая демидовская фабрика — исторический объект, который я хочу сохранить. Детям, я думаю, было интересно там побывать. Нам ведь хочется, чтобы подрастающее поколение знало историю края, познавало её. Плюс благодаря съёмкам ребята познакомились с интересной профессией», — рассказывает директор мебельной компании «Ампир» Александр Быков.

С центром «Мой бизнес» СОФПП Александр Быков сотрудничает уже около двух лет. В 2019 году предприниматель обратился в фонд за предоставлением льготного займа для выкупа площадей старого демидовского завода в Черноисточинске. А уже весной 2020 года на обучающем акселераторе Фонда поддержки предпринимательства и туркластера «Гора Белая» Быков и представители СОФПП придумали концепцию создания на старом заводе в Черноисточинске «АртРезиденции».

Следующими героями шоу «Дети в деле» могут стать директор компании «Антол» Анатолий Толстов и руководитель строительной фирмы Владимир Нехорошев, рассказывает один из инициаторов проекта руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев.

«Фонд давно и серьёзно занимается популяризацией предпринимательства среди молодёжи. Дети, особенно дети, которые занимаются журналистикой, — потенциальные будущие бизнесмены, потому что главный навык предпринимателя — уметь правильно задавать вопросы себе и окружающим. Мы посчитали, что это очень интересный формат, когда дети со своим видением мира будут задавать предпринимателям вопросы для того, чтобы понять, что такое предпринимательство. Тем более в Нижнем Тагиле выдающихся предпринимателей много», — говорит Федореев.

С помощью подготовки программы юные журналисты школы «ШКИТ» сами узнают о различных видах бизнеса и расскажут об этом своим сверстникам-зрителям.

«Всё, что связано с профессиями, детям сегодня интересно. Много проектов о профессиях появляется в разных регионах страны. Поэтому, когда нам поступило предложение сделать подобный проект, мы начали думать, в каком формате это может быть. То, что вы увидите сегодня, мне кажется, пока неокончательный вариант, проект будет меняться», — рассказал руководитель школы «ШКИТ» Виктор Зайцев.

По его словам, шоу будет продвигаться на YouTube и в соцсетях, поскольку современные дети не смотрят телевизор. Виктор уверен, что выпуски программы ребята будут смотреть вместе с родителями, интересно будет зрителям всех возрастов.