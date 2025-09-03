В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, который проник в душевую моторного депо, чтобы помыться, и вдобавок обокрал работника

Нижнетагильская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 31-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище).

По данным следствия, бывший студент Нижнетагильского техникума железнодорожного транспорта, проходивший практику в местном моторвагонном депо и знавший, где находятся душевые, проник туда, чтобы помыться. После душа он убедился, что за ним никто не наблюдает, и открыл шкафчик одного из работников, откуда забрал спортивный костюм, футболку, кроссовки, проводные наушники и две тысячи рублей. Затем он скрылся с места преступления.

Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд для рассмотрения по существу.