В Нижнем Тагиле более 150 молодых педагогов мерились силами в кроссфите на стадионе школы № 100 (ФОТО)

В преддверии Дня учителя в Нижнем Тагиле прошли соревнования по кроссфиту среди 39 команд педагогов детских садов, школ и учреждений дополнительного образования города и Горноуральского округа. Мероприятие прошло на стадионе самой дорогой и современной школы № 100, которая распахнула свои двери для учеников лишь месяц назад. Штанг, гирь, гантелей и каната здесь не было, да и сами состязания больше напоминали весёлые старты. Но главной целью мероприятия, как объяснили организаторы, и не было выявление самых спортивных тагильчан. Во время командного прохождения препятствий педагоги ещё больше сплотились, а до старта и после финиша смогли обменяться опытом и просто пообщаться с коллегами из других образовательных учреждений.

«Это уже второй турнир, — отмечает Данил Кукутин, председатель Сообщества молодых педагогов Нижнего Тагила, которое и организовало соревнования. — Первый мы проводили полтора года назад на базе школы № 90, у нас тогда была 21 команда. Основные задачи нашей организации — это помощь в адаптации и сплочение молодых педагогов, чтобы дать им площадку и возможность для взаимодействия, чтобы они смогли познакомиться, пообщаться. В школе им бывает сложно поделиться опытом с коллегами более старшего возраста, они боятся, что их не поймут. Здесь такая возможность есть. Поэтому мы и не стали делать профессиональную площадку для кроссфита, тем более возрастных ограничений нет. Участники весело провели время вместе, получили грамоты и будут поощрены премиями».

Наградить учителей и поздравить их с наступающим праздником приехал и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По итогам состязаний первое место занял детский сад «Радость», второе — школа № 61, третье — школа № 25.