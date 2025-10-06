В Нижнем Тагиле автобус сбил мужчину, сидевшего на проезжей части (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло 29 сентября. По предварительным данным, авария случилась в 21:40 на регулируемом перекрестке улиц Красногвардейской и Садоводов. 72-летний водитель автобуса марки Iveco, следовавшего после рабочего рейса 640Е «Нижний Тагил – Екатеринбург» на заправку в сторону Южного подъезда, сбил мужчину 1971 года рождения, который сидел на проезжей части.

После столкновения водитель вызвал скорую помощь. Оценив состояние мужчины как удовлетворительное, он не сообщил о происшествии в полицию и уехал с места ДТП. Пострадавшего доставили в городскую больницу № 4, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Однако 30 сентября пострадавший скончался у себя дома. По предварительным данным, причиной смерти стали травмы, полученные в результате ДТП.

В настоящее время сотрудники следственного отдела ОВД проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств случившегося. Водитель, скрывший факт аварии, установлен. Проводятся необходимые экспертизы, опрашиваются свидетели. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при участии в ДТП необходимо немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и сообщить о происшествии в полицию. Оказание помощи пострадавшим и соблюдение установленного порядка действий — обязанность каждого водителя. Оставление места ДТП может повлечь лишение права управления на срок от одного до полутора лет или административный арест. Сокрытие факта ДТП, повлекшее тяжкие последствия, карается уголовной ответственностью.