В Нижнем Тагиле 500 родителей согласились привить своих детей «Спутником М» 

Около 500 согласий на добровольную вакцинацию подростков от COVID-19 собрали в Нижнем Тагиле за минувшую неделю. Планируется, что детей начнут прививать препаратом «Спутник М» в начале февраля, об этом главный врач Детской горбольницы Дмитрий Клеймёнов рассказал в интервью ТРК «Телекон».

«На первых этапах вакцинация будет проводиться в поликлинике. В дальнейшем, когда желающих станет больше, вакцинацию можно будет проводить на базе учебных заведений. Дело в том, что данная вакцина требует особых условий хранения и необходимо строго соблюдать холодовую цепь (вакцина транспортируется и хранится в замороженном виде), поэтому на одного-двух детей мы не сможем привозить в школы вакцину», — отметил главврач Дмитрий Клеймёнов.

Прививать от коронавируса будут подростков старше 12 лет. Для проведения вакцинации необходимо наличие добровольного согласия от родителей.

По данным медиков, за последнюю неделю резко выросло число обращений в call-центры детских поликлиник. Дети стали чаще болеть ОРВИ и коронавирусом. В минувшую пятницу, 28 января, по данным управления образования, на карантине по ОРВИ находились 136 классов в 35 школах, а по ковиду — 13 классов в семи школах.

Специалисты рекомендуют в течение дня наблюдать за состоянием заболевшего ребёнка и вызывать врача, если появляется температура выше 38 градусов, головные боли, затруднение дыхания и другие симптомы вирусных инфекций.