В Нижнем Новгороде суд прекратил дело в отношении погибшей журналистки Ирины Славиной

В Нижнем Новгороде областной суд прекратил дело о распространении фейк-ньюс (часть 9 статьи 13.15 КоАП), возбуждённое летом в отношении редактора интернет-издания KozaPress Ирины Славиной, которая в начале октября погибла после самосожжения, сообщил в телеграм-канале глава ассоциации «Агора» Павел Чиков.

По словам адвоката «Агоры» Евгения Губина, дело прекращено в связи со смертью Славиной. Новость, ставшая предметом судебного разбирательства, была опубликована на сайте KozaPress 24 марта: речь в материале шла о первом заболевшем коронавирусной инфекцией в городе Кстово. В июне в отношении Славиной полиция возбудила административное дело о фейк-ньюс, а в августе мировой судья оштрафовал Славину на 65 тысяч рублей.

«Факты заражений жителей Кстова коронавирусом впоследствии власти подтвердили официально, но суд не принял это во внимание», — подчёркивается в сообщении.

При рассмотрении дела в областном суде адвокат Губин возражал против прекращения дела в связи со смертью и настаивал на том, что в действиях Славиной отсутствовал состав правонарушения. Представители МВД и прокуратуры на заседание не явились, в ходатайстве об их вызове суд отказал.

Напомним, 2 октября Ирина Славина подожгла себя около здания МВД в Нижнем Новгороде и скончалась на месте.

«В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», — написала Славина на своей странице в Facebook.

За день до смерти она рассказала о бесцеремонном утреннем обыске в своей квартире по политическому делу, по которому она проходила лишь свидетелем. По факту случившегося региональное следственное управление СКР начало проверку, назначив Славиной посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. При этом в СКР заявляют, что утверждения, связывающие гибель журналистки с обысками, прошедшими накануне, «не имеют под собой никаких оснований».