В Нижнем Новгороде неизвестные залили монтажной пеной дверь штаба Навального

Двери офисных помещений в центре Нижнего Новгорода, где открывается избирательный штаб оппозиционного политика Алексея Навального, неизвестные залили монтажной пеной. Об этом рассказала руководитель штаба в Нижнем Новгороде Анна Степанова, передаёт «Интерфакс».

«Сегодня утром монтажной пеной была залита дверь в штаб, в парикмахерскую, расположенную по соседству, и в подъезд. Все двери в этом доме, все замки. В полицию мы уже сообщили», — рассказала Степанова.

По её словам, монтажную пену с дверей уже убрали. Она добавила, что представители штаба оповещали накануне полицию о том, что против организации может готовиться провокация.

Степанова также рассказала об угрозах неизвестных активистов собственнику помещения, где расположен штаб. Ему предлагали прекратить сотрудничество с Навальным. После отказа мужчине прислали сообщение с угрозой: «Уничтожили ваши двери, уничтожим и ваше помещение».

На своём сайте Навальный рассказал и об активистах с плакатами о «продаже Родины».

«В Нижнем Новгороде это особенно смешно. Власть, которую возглавляет мэр-единоросс, пойманный нами на незадекларированных квартирах в Майами, отправляет встречать нас на вокзал группу чучундрят с плакатами о продаже Родины. Я честно пытался с ними поговорить. Ну объясните, спрашиваю, почему я должен ехать в Магадан, а мэр с квартирами, купленными на непонятные деньги, туда совсем не едет?» — пишет Навальный.

4 марта Алексея Навального, приехавшего в Уфу на открытие волонтёрского штаба своей предвыборной кампании, встретили на вокзале несколько человек с табличками «Агент США». До этого в Екатеринбурге оппозиционера встречали с американским флагом активисты движения «Антимайдан», которые также устроили пикет возле предвыборного штаба политика.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Вести.ру»