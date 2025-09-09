В надежде разбогатеть жительница Нижнего Тагила отдала мошенникам 160 тысяч рублей

В отдел полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» поступило заявление от женщины. Она сообщила, что неизвестный похитил у неё 160 тысяч рублей.

Накануне она увидела рекламу дополнительного заработка через инвестиции в интернете. Тагильчанка заполнила форму на сайте, указав свои личные данные. После этого ей позвонил неизвестный, который представился финансовым аналитиком. Он рассказал о возможности заработка через инвестиции, что заинтересовало женщину. Затем незнакомец отправил ей ссылку и пояснил, что для начала инвестирования нужно внести небольшую сумму. Потерпевшая согласилась и перевела деньги.

Спустя время она решила приостановить инвестиции и сообщила об этом неизвестному. Тот ответил, что для закрытия счёта необходимо пополнить сумму на 160 тысяч рублей и перевести все средства на «безопасный счёт». Женщина оформила кредит и перевела деньги по QR-коду, который ей отправил мошенник в сообщении. После завершения всех манипуляций незнакомец перестал выходить на связь.

Полиция предупреждает: не доверяйте незнакомцам в интернете, особенно тем, кто обещает быстрое обогащение. При любых сомнениях обращайтесь в полицию или звоните на горячую линию своего банка.