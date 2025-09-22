«В межсезонье повторите ПДД». В Нижнем Тагиле прошёл традиционный мотопробег, перед стартом байкеров напутствовал начальник городской ГАИ (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле прошёл традиционный мотопробег, посвящённый закрытию мотосезона 2025 года. Участники стартовали с площади за КДК «Современник». Перед стартом к тагильским байкерам обратился начальник городской Госавтоинспекции Сергей Бернгардт.

«За время мотосезона к сожалению, не обошлось без трагедий. На дорогах нашего города погибли 3 мотоциклиста, 22 получили травмы различной степени тяжесть. Главная наша задача — чтобы каждый водитель и пассажир мототранспорта осознавал свою ответственность и вернулся в следующий сезон живым и здоровым. Призываю всех в межсезонье повторить ПДД и пройти необходимое техническое обслуживание транспорта», — отметил Сергей Бернгардт.

Перед началом мотопробега автоинспекторы, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, проверили у участников наличие и действительность водительских удостоверений, документов на транспортное средство и полисов ОСАГО. Затем сотни байкеров организованной колонной проехали по улицам города.