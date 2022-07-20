В медицинские Telegram-чаты за три месяца добавились больше 4 тысяч свердловчан

Более тысячи обращений от свердловчан поступили за три месяца в медицинские чаты в мессенджере Telegram. Специалисты больниц в режиме онлайн, начиная с 1 апреля, отвечают на вопросы пациентов на разные темы.

Для удобства, чаты разделены по управленческим округам: Южный, Северный, Горнозаводской, Восточный, Западный. В Екатеринбурге чаты поделены на районы.

В каждом локальном сообществе вопросы горожан видят главные врачи больниц и их заместители, заведующие структурных подразделений медицинских организаций, модераторы и волонтёры.

«У нас созданы и работают 12 медицинских чатов – с разделением по управленческим округам области и районам Екатеринбурга. В совокупности в них уже добавились более 4 тысяч человек, на 1 июля рассмотрено 1169 сообщений. Считаем, что данный формат удобен и жителям, и медицинским организациям для решения вопросов, которые могут возникать в процессе обращения пациентов за медицинской помощью»», – рассказал департаменту информационной политики заместитель министра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин.

В чатах свердловчане чаще всего задают вопросы, связанные с проблемами вызова врача на дом, очередями в поликлиниках, записью на обследования. А вот индивидуальные вопросы, связанные с постановкой диагноза, назначением терапии, стоимостью лекарственных препаратов и платных услуг, работой скорой помощи, вопросы госпитализации, сотрудники медучреждений в чатах не рассматривают.

Мед-чаты были созданы в апреле 2022 года в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль», который реализуется на грант президента РФ. Главной задачей проекта стало повышение качества и доступности медицинской помощи для населения.