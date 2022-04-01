Специалисты больниц Нижнего Тагила с 1 апреля будут отвечать на вопросы жителей в Telegram

В Свердловской области создали медицинские чаты в Telegram, в которых руководство больниц будет отвечать на вопросы населения. Как сообщили в департаменте информполитики региона, главная задача такого общения — повысить качество и доступность медицинской помощи.

Основные вопросы, решаемые в чатах: запись к врачу, проблемы с вызовом врача на дом, очереди в поликлиниках, запись на обследование и тестирование, ответы и разъяснения нормативных документов. Какие вопросы там не рассматриваются: постановка диагноза, назначение терапии, стоимость лекарственных препаратов и платных услуг, работа скорой помощи, вопросы госпитализации.

«Отвечать на вопросы свердловчан представители больниц начнут уже с 1 апреля. Жители могут задать вопросы, касающиеся медобслуживания, а представитель медорганизации даст ответ в течение двух часов. Отмечу, что назначение лечения и медицинские советы в чате получить будет нельзя. Чаты созданы в каждом административном округе Свердловской области и будут работать с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу включительно», — рассказал заместитель министра здравоохранения Свердловской области Валентин Ерёмкин.

У каждого округа есть свой чат, куда любой желающий сможет написать. В каждом чате присутствуют представители здравоохранения, модераторы и волонтёры. Задать вопрос, касающийся поликлиник Нижнего Тагила, можно по ссылке.