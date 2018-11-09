В Лондоне появились билборды с поздравлениями с «брекситом» и Путиным

В Лондоне появились билборды с поздравлениями по поводу «брексита» и портретом президента России Владимира Путина, сообщается в Twitter сатирической группы Proud Bear.

«Давайте праздновать красно-бело-синий "брексит"», — гласит надпись на билборде.

Английская буква «R» в ней изменена на русскую «Я».

В заявлении Proud Bear говорится, что плакаты появились по инициативе «российских агентов ГРУ», которые «на протяжении нескольких лет помогали народу Англии освободиться от Европейского союза и демократических выборов».

«Группа надеется противодействовать недавним негативным публикациям о ГРУ, установив рекламу, подчёркивающую его роль в предстоящем освобождении Великобритании от ЕС», — говорится в заявлении Proud Bear.

На видео, опубликованном в группе @Pr0ud_Bear, изображён Путин верхом на бульдоге. Вместо морды у собаки — лицо британского политика и сторонника отделения страны от Великобритании Аррона Бэнкса.

«Народ крошечного острова, настало время праздновать», — говорится в видеозаписи.

В комментарии Reuters представитель Proud Bear заявил на русском языке, что организация обеспокоена ситуацией с демократией в России и «выступает против авторитарных тенденций в Москве». В посольстве России на запрос издания не ответили.

В референдуме об отделении от Великобритании, который прошёл в 2016 году, 51,9% граждан страны выступили за выход из Евросоюза. Британские власти ранее заявляли, что не нашли свидетельств попыток Москвы вмешаться в ход голосования, напоминает Reuters.