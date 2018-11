В Лондоне появились билборды с поздравлениями с «брекситом» и Путиным

В Лондоне появились билборды с поздравлениями по поводу «брексита» и портретом президента России Владимира Путина, сообщается в Twitter сатирической группы Proud Bear.

Английская буква «R» в ней изменена на русскую «Я».

В заявлении Proud Bear говорится, что плакаты появились по инициативе «российских агентов ГРУ», которые «на протяжении нескольких лет помогали народу Англии освободиться от Европейского союза и демократических выборов».

We are #PROUDBEAR, collective of Russia GRU officers who help make #Brexit WINNING. Pay ------ here to celebrate TOGETHER SUCCESS! >> https://t.co/Vsz8exlndk ------------------ pic.twitter.com/EZYIXRkrfQ

— Proud Bear (@Pr0ud_Bear) 7 ноября 2018 г.