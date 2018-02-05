В квартиру к Навальному пришли с обыском из-за «избиения полицейских»

Утром 5 февраля в квартиру оппозиционера Алексея Навального пришли с обыском сотрудники полиции, сообщил сам политик в Twitter.

По словам оппозиционера, в отношении него ведётся проверка по делу об «избиении полицейских».

«В половину восьмого утра сегодня домой пришла полиция. Притащили аж две повестки на допросы в СК. Идёт проверка по делу о том, что во время задержания я побил полицейских. Прям вернули мой 2012-й, когда после одного из митингов аж 4 дела против меня возбудили за неделю», — написал Навальный.

Напомним, 28 января политика задержали на организованной им «забастовке избирателей». На следующий день после задержания Навального отпустили из ОВД под обязательство о явке, но без составления протокола.