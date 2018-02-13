В Кремле прокомментировали информацию о погибших в Сирии наёмниках

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль располагает информацией только о российских военных на территории Сирии и ничего не знает о других россиянах, которые могут находиться в этой стране.

«Как вы знаете, мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации, которые принимают участие в операции ВКС России в поддержку сирийской армии», — пояснил Песков.

Также пресс-секретарь посоветовал не считать первоисточником сообщения СМИ о гибели российских граждан в Сирии. По его словам, эта информация требует официального подтверждения.

«В данном случае мы призываем всё-таки не использовать сообщения СМИ как первоисточник. И, конечно же, давайте отдавать себе отчёт, что во многих странах мира находится довольно значительное количество наших соотечественников-россиян, и, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно. Хотя, безусловно, эти сообщения СМИ нуждаются в верификации», — подчеркнул Песков.

Напомним, в конце прошлой недели в СМИ появилась информация о гибели сотен наёмников российских частных военных компаний после авиаудара американских ВВС. Позже появилась информация, что в ходе столкновения погибли два наёмника «ЧВК Вагнера» из Свердловской области — 38-летний Станислав Матвеев и 45-летний Игорь Косотуров из Асбеста.