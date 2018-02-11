СМИ: Под авиаударом США в Сирии погибли сотни российских наёмников

Сотни наёмников российских частных военных компаний могли погибнуть 8 февраля, когда американская авиация нанесла удар по силам сирийского режима. Как пишет Znak.com, об этом сообщают несколько Telegram-каналов, в том числе WarGonzo и Directorate 4, которые подробно освещают ход военной операции в Сирии. Официально гибель российских граждан не подтверждена.

Экс-лидер сепаратистов ДНР Игорь Стрелков сообщает, что американская авиация уничтожила пятый штурмовой отряд, бронегруппу и артиллерийское подразделение.

«Брат, ну смотри. Там 177 убитых — только пятая рота, — говорит якобы боец российской ЧВК на аудиозаписи, опубликованной каналом WarGonzo. — Двойку практически не зацепило. Короче, пятёрку всю уничтожили, их раскатали там авиацией, вертушками, артиллерией, и курды с американцами на них попёрли, у пацанов просто не было шансов, пятёрка легла почти вся».

По информации телеканала CBS, авиаудар был нанесён 8 февраля после столкновения проправительственных сил Сирии и Сирийской демократической армии из-за нефтяных месторождений. Предполагается, что под «российскими наёмниками» имеются в виду бойцы ЧВК «Вагнер», которые действуют на месторождениях полезных ископаемых в долине Евфрата. Точных данных о потерях в людях и технике нет.

«Сообщения о потерях при разгроме боевой группы "Вагнера" приходят самые разные, — пишет на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Игорь Стрелков. — Но есть одна тенденция — они постоянно изменяются в сторону увеличения. На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально — сотни. Несколько сотен. В остальном — разноголосица. Но последняя цифра вообще выглядит "запредельно". Якобы — аж за 600. Возможно, это "деза" (хоть и поступила точно из Сирии). Ранее звучали цифры в 215-217… И ещё сообщают, что много людей по сей час числятся пропавшими без вести. Не совсем понимаю — откуда такие потери, ведь вся разгромленная колонна насчитывала несколько более 500 человек. Но и исключать вероятность таких потерь тоже нельзя — ведь бои продолжаются и плацдарм, который был захвачен на восточном берегу Евфрата и контролировался именно "вагнеровцами", теперь практически ликвидирован при массированной поддержке артиллерии и авиации США. Возможно, кроме указанной колонны, досталось и другим подразделениям».

Министерство обороны США подтвердило информацию о бое. По данным американцев, в наступлении принимали участие около 500 человек, которые были остановлены совместными действиями истребителей F-22 и F-15, а также дронов MQ-9. Американцы и их союзники потерь не понесли. При этом, по данным издания Politico, США предупреждали об ударе российскую сторону.

Российское Минобороны деталей боя не сообщает. При этом ранее ведомство сообщало, что 7 февраля атаке подверглись «сирийские ополченцы, которые проводили операцию против "спящей ячейки" "Исламского государства" в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Исба"». Данных о гибели россиян Минобороны также не приводило.